香港女星張柏芝擁有精緻外貌，年輕時是許多男性心目中的夢中情人，入行時拍攝飲料廣告讓大眾驚為天人，迅速打開知名度，後來她被周星馳欽定為《喜劇之王》女主角，清純又嫵媚的螢幕形象讓她一炮而紅，23歲憑藉電影《忘不了》榮獲香港金像獎最佳女主角；張柏芝2020年與前東家鬧糾紛，稱她收港幣1276萬元（約台幣5112萬元）卻未工作，近日法院將開庭審理此案。

據港媒《東網》報導，張柏芝3年前遭前經紀人和前公司控她收取片酬後，沒有按照合約拍攝電影，要求賠償1276萬元（約台幣5112萬元）與相關損失，案件今日在香港高等法院進行，原告方透露案件相關文件高達逾500份，雙方將各自在審訊過程傳召證人出庭，預計審訊會花費8天時間，兩名原告分別是余毓興及AEG Entertainment Group Limited，余毓興過去擔任張柏芝經紀人長達8年，他曾與張柏芝簽訂獨家經紀約，合約中同意預付港幣4千萬（約台幣1.6億元）作為參演4部電影的酬勞，2012年雙方另外簽訂片約，余毓興同時支付276萬港幣（約台幣1108萬元）作為2部電影的酬勞，2014年張柏芝改和AEG簽訂補充合約取代先前的經紀人合約。

但事後張柏芝卻未按照公司要求拍攝電影，余毓興要求張柏芝退回276萬港元，AEG則要求張柏芝退回1千萬港元（約台幣4千萬元），以及對違約行為作出賠償，並需張柏芝交代從2015年違約後的收入狀況。張柏芝近日Instagram未有更新，微博則是替他人宣傳新劇，沒有對官司做出回應。