不少台灣人愛吃泡麵，口味則各有所好，有發票載具APP近日公布統計，列出十大台人最愛泡麵排名，許多人氣泡麵紛紛上榜，其中滿漢大餐排第二，台酒花雕雞麵只排第六，名次引起網友熱議。
發票載具在臉書貼文分享台人最愛泡麵排名，資料來自「發票載具App」2023年1月至7月發票數進行統計，揭露半年間最受歡迎的泡麵是「來一客鮮蝦魚板」，堪稱是萬年不敗，榜單完整名次如下：
1.來一客 鮮蝦魚板
2.滿漢大餐 蔥燒牛肉麵
3.維力炸醬麵
4.一度贊 紅燒牛肉麵
5.味味A 排骨雞麵
6.台酒 花雕雞麵
7.辛拉麵
8.味味一品 原味牛肉麵
9.不倒翁 起司拉麵
10.素飄香 麻辣燙
貼文引起網友熱議，「我喜歡來一客，但是是喜歡京燉肉骨口味的」、「素飄香麻辣燙...真的夠味好吃的！」、「維力炸醬麵配罐鰻魚罐頭，好吃」、「滿漢蔥燒牛肉麵真的讚」、「還有大乾麵，地獄辣椒口味」、「味味A冬菜鴨肉湯粉絲」。
留言當中，也有許多網友好奇統一肉燥麵怎麼沒有入榜，「統一肉燥麵，我從小吃到大」、「我還是最喜歡統一肉燥麵」、「怎麼可以沒有統一肉燥麵」、「怎麼可以少了統一肉燥麵」。也有阿Q愛好者詢問「阿Q的蒜香珍肉/雞汁排骨呢？」、「阿Q怎麼沒上？我不相信」。
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