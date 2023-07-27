大陸女星穎兒(本名劉穎)昔在《後宮甄嬛傳》中飾演「夏冬春」一角因此爆紅。此後也推出諸如《盜墓筆記(第一季)》、《古劍奇譚2》等多部電視劇，人氣不俗。她與男星付辛博於2017年結婚，後育有一女，生活十分幸福。誰料，她近日在微博上更新多張「臉部泛紅、流血」的照片，模樣十分可怕，而今真相也曝光了。

穎兒在由周迅主演的電視劇《不完美的受害人》中擔綱一角，近期該劇開播，她也屢屢在微博上曬出相關畫面宣傳。近日，她在微博上一連曬出六張「額角流血，臉頰多處紅腫」的家暴傷妝照，寫下：「這些家暴戲至少化妝2小時，給大家分享一下，特別逼真的妝。」等字句。

貼文PO出後，讓不少匆忙間瞥見照片的粉絲們感到相當心疼，留言指出：「看著好痛心」、「太可怕了吧。」不過再看清貼文後紛紛笑著指出：「太逼真了，沒仔細看真的被嚇到」、「就像真的被家暴一樣」、「嚇我一跳，還以為穎兒姐真的受傷了，原來是拍戲啊！」

事實上，穎兒除了曬出《不完美的受害人》的相關畫面幫作品宣傳外，也多次按讚相關議題的微博，指出：「希望所有女生都不會成為『米芒』(劇中角色名)。」並幫忙科普女性遇到類似情事該如何處理，讓不少粉絲大讚：「這些知識對於現代女性還是有其存在的意義的。」

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