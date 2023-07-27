韓國政府去年底為了迅速應對全球供應網危機狀況，將稀有金屬的儲備目標擴大到了100天份（鈷為180天），增加了近2倍。但鋰的儲備量仍然不到6天。台大政治系教授左正東27日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，現在全世界很多國家都把貿易武器化，而全世界最大宗生產鋰電池的就是中國大陸，當韓國的鋰存量愈低，對中依賴程度高，就處於比較脆弱的狀態，就可能比較沒有談判的籌碼，政治立場上有時候就不能太過堅持。

電動車、儲能兩大趨勢近年來銳不可擋，鋰電池的需求也被帶動至倍數激增。鋰礦因顏色特徵被稱為「白色石油」，雖然蘊藏量豐富，但從發現到開採往往需耗時6、7年，還需要加工精煉才能達到電池級程度，因此鋰電池所引發的「鋰礦爭奪戰」已經愈演愈烈。

左正東表示，鋰主要是做電動汽車的電池，當你的存量愈低，就表示對外的依賴愈高，當然就會需要其他國家供應。以鋰礦來講，澳洲就很多，南美洲也很多，所以對這兩方的貿易需求就會提高。可是有鋰原料還不夠，還要把它做成電池，那全世界最大宗生產鋰電池的就是中國大陸。

左正東強調，那也就表示韓國對中國大陸的貿易依賴，在鋰電池這個方面恐怕也是非常高。雖然韓國也產鋰電池，但如果本身沒有足夠的鋰庫存，或製造的能量沒有那麼大，當然就需要跟中國大陸進口更多的鋰電池。

左正東指出，現在全世界很多國家都把貿易武器化，當國家與國家之間關係緊張的時候，把出口的一些特殊商品作為一種武器的時候，當然韓國就可能是處於一個比較脆弱的狀態，因為他的需求高、依賴程度高，所以就可能比較沒有談判的籌碼，在政治立場上有時候就不能太過堅持。