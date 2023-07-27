影后瑞絲薇斯朋（左）回歸《晨間直播秀》第三季。（APPLETV＋提供）

由瑞絲薇斯朋和珍妮佛安妮斯頓所主演的 熱門影集《晨間直播秀》第三季於今日釋出最新預告，不僅兩大巨星再次展開精彩交鋒，每個角色更顯得別有居心，各自擁有不同的動機與野心，有人渴望成就大事業，有人意圖揭發所有的秘密，而也有人企圖毀掉這一切。第三季的故事將繼續揭露媒體產業的複雜與陰暗面，這場張力十足的權力遊戲即將拉開序幕。

兩大巨星瑞絲薇斯朋和珍妮佛安妮斯頓將重磅回歸同台飆戲，並共同擔任監製，回歸第三季的陣容包含艾美獎得主比利庫達普、金球獎得主《法庭女王》茱莉安娜瑪格里斯、等超強卡司，此外，《捍衛戰士：獨行俠》《廣告狂人》金球獎得主喬漢姆也將擔任要角也將全新登場。並由艾美獎史上第一位榮獲最佳影集導演獎的女導演《急診室的春天》米密萊德監製並執導演筒，攜手艾美獎最佳影集《反恐危機》夏綠蒂史圖特擔任製作人和監製。

眾多金獎加持的卡司陣容與製作團隊，令觀眾添增更多信心與期待，在尚未播出第三季之際就已提前續訂第四季。瑞絲薇斯朋入圍艾美獎最佳戲劇類電視影集女主角；比利庫達普飾演 Cory Ellison，榮獲艾美獎最佳戲劇類電視影集男配角獎，此外也榮獲影評人票選獎。珍妮佛安妮斯頓則憑藉飾演 Alex Levy 的精彩演技，榮獲美國演員工會獎最佳戲劇類電視影集女演員獎。 米密萊德憑藉執導第一季大結局，而榮獲最佳戲劇類電視影集導演提名，《晨間直播秀》也入圍電視評論家協會最佳新節目和電視選擇獎最佳新戲劇。

《晨間直播秀》第三季劇情描述一位科技巨擘對 UBA 收購案摩拳擦掌，試圖運用各種手段拉攏人心，而電視台的未來也因此遭受質疑。令人意想不到的聯盟即將形成，在這個過程中，個人的秘密都變成了武器，迫使每個人在檯面上和檯面下都必須面對自己的核心價值觀。《晨間直播秀》第三季將於 Apple TV＋ 9 月 13 日全球上線。