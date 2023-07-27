俄烏戰爭延燒，持續對全球食物供應帶來壓力。日本媒體指出，在「台灣有事就是日本有事」的論調下，若台海出現戰事，造成供應鏈受阻，日本料將面臨更嚴重的糧食危機，甚至造成過半人口餓死。

據《讀賣新聞》報導，在全球主要經濟體中，美國、加拿大、法國等國的糧食自給率超過100%，可是日本的糧食自給卻在不斷下滑，加上日本種植蔬菜的化肥與種子大多倚賴國外，有專家指出，日本真正的糧食自給率恐怕只有10%左右。

據日本農林水產省統計，2019年加拿大糧食自給率高達233%、澳洲169%、法國131%、美國121%、德國84%、英國70%。儘管並非所有國家的自給率都比以前高，但在1965年，日本的73%自給率可是高於德國的66%與英國的45%。

衝突、糧食出口國的嚴格限制與感染造成的物流大混亂都可能為日本帶來糧食危機。對於近期提出的「台灣有事」論，專家更憂心，若美國與中國開戰，日本的海上通路遭到破壞，糧食進口將遭到進一步干擾。

據曾任職於農林水產省的佳能全球戰略研究所研究主任山下一仁分析，若「台灣有事」造成糧食完全無法從海外輸入，日本的1億2500萬人口中，有過半會餓死。

山下一仁表示，依照當前日本人口，1年需要1600萬噸稻米，可是2022年生產的主食稻米產量根本不到一半，只有670萬噸。他呼籲，不要限制稻米生產，而是應該過量生產並出口，這樣一來，如果發生緊急狀況，日本就可以暫停出口，把稻米留在國內食用。