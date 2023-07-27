新加坡航空27日公布首季度淨利較去年同期倍增至新幣7.34億元，營收年增14％至新幣44.8億元。全球解除新冠防疫限制措施後，國際航空旅行需求強勁增長。新航表示未來幾個月航空業競爭持續激烈，但仍看好國際線帶動其營運成長。