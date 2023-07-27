新加坡航空Q1淨利新幣7.34億元 年成長翻倍 23:262023/07/27 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡航空27日公布首季度淨利較去年同期倍增至新幣7.34億元，營收年增14％至新幣44.8億元。全球解除新冠防疫限制措施後，國際航空旅行需求強勁增長。新航表示未來幾個月航空業競爭持續激烈，但仍看好國際線帶動其營運成長。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠交機量大增 波音、空巴業績勝預期 美升息近尾聲 00720B淨申購爆108億元 《興櫃股》金萬林取得台美兩地CAP認證 布局全球高階檢測服務市場 #全球 #新幣 #新加坡航空 #新航 #淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮航空攜手泰國觀光局 拓展全球市場 18:522023/07/27 財經 《國際經濟》俄國堵住黑海 IMF估全球糧食漲價10~15% 12:082023/07/26 財經 加強「全球南方」國家合作 王毅提4點主張 09:012023/07/26 兩岸 莫迪發豪語：若連任 讓印度躋身全球3大經濟體 15:452023/07/27 國際 下修GDP年增至1.56％ 中研院：經濟像「佐冰淇淋的熔岩蛋糕」 12:592023/07/27 財經 《國際產業》特斯拉加持 全球最大電池廠大賺 外資比讚喊買 15:282023/07/26 財經 中市防災會議AIT成員參與觀摩 盧秀燕：颱風是「全球一命」 12:232023/07/27 政治 台新銀慶83玫瑰節 最高回饋13.8％、再抽東京機票 14:452023/07/27 財經 全球創舉！丹麥男子不搭飛機環遊世界10年後終回國 04:492023/07/27 國際 是方TPIX力拚Q3入列全球百大排名 19:322023/07/27 財經 日產本年度全球銷量預測 調降至370萬輛 23:182023/07/26 財經 雲林首屆模擬聯合國 8高中職校學生齊聚討論全球議題 16:272023/07/27 生活 《其他股》八貫Q2每股賺2.01元 喜迎明年Q1新動能 14:592023/07/27 財經 全球面板業巨變！陸關鍵領域驚人崛起 南韓緊張了 12:272023/07/27 財經 響應IndustriALL呼籲 Inditex稱停止向緬甸採購貨源 23:262023/07/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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