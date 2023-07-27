台北市北投區昨（26日）下午發生一起男嬰死亡案件，1名41歲單親媽媽發現1歲多的嬰兒因為溢奶沒有了呼吸心跳，將嬰兒送醫急救，但送醫後仍宣告不治，醫院依規定通報警方處理。

警方獲報，派員前往了解，並依過失致死罪進行偵辦偵辦，據了解，媽媽與自己的姊妹開店做生意，孩子自己照顧，昨天中午餵完奶後讓孩子休息，在查看時發現孩子溢奶且沒有呼吸心跳，趕緊將他送醫急救，但仍宣告不治，警方於今天已報請檢察官相驗，將擇日解剖已釐清死因。