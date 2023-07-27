監察院今天針對移工失聯原因調查，對於產業缺工問題及政府管理措施等缺漏提出10項建議。勞動部表示，受疫情邊境管制影響導致國內缺工加劇，移工2022年失聯情況嚴重，隨著開放正常引進，並鼓勵合法引進移工、提升家事移工待遇、轉換及強化管理等相關新措施，移工失聯問題已漸改善。

勞動部說明，移工失聯原因眾多，包括金錢因素、雇主因素、工作量及環境因素等，加上疫情影響移工引進受限、移工來源國邊境管制無法順利遣送查獲失聯移工，導致勞動力供需失衡。目前邊境、航班均已恢復正常引進，勞動部配合移民署辦理自行到案、查處作業，加速失聯移工遣返工作。移工在臺人數持續增加至73.9萬人，今年1月至6月底移工失聯發生率約2％，較去年同期2.42％，已有明顯改善。

勞動部今年初已透過跨國勞動力政策協商諮詢小 組會議勞資學政對話平臺討論移工政策，放寬製造業移工、營造移工、農業移工及機構看護工，鼓勵合法聘僱，紓解缺工情形；勞動部今年也與外交部持續努力開發洽談新移工來源國，已著手推動新南向國家合作。另也透過移工來源國雙邊合作會議，持續討論擴大移工直聘範圍以降低國外仲介費，減輕移工來臺工作負擔，並加強職前訓練及講習我國法令與說明來臺工作內容，使移工瞭解來臺工作規定，加速適應在臺生活。

且2022年至2023年6月底，移民署及國安團隊已查處非法媒介者303人、非法雇主1519人；另勞動部與內政部今年2月至6月共同推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，共6685名失聯移 工配合專案回國。

勞動部強調，將持續就宣導面、查緝面及裁罰面向，精進相關作為，並滾動檢討地方政府移工訪查及諮詢人力配置，以降低移工失聯情況。