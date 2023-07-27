中國批准收購消息讓慧榮ADR在26日盤中狂飆82％報逾95美元，即使漲幅隨後縮小，終場仍大漲25％收65.35美元，但27日盤中下挫15％報55.46美元。邁凌26日跌13％收29.61美元，27日盤中跌16％報24.9美元。

慧榮未立即評論此事。

邁凌向美國證交會（SEC）提交8-K報告指出，慧榮未達到併購協議中規定的某些成交條件，而且也無法去滿足，這對邁凌構成「重大不利影響」。

除此之外，邁凌還表示慧榮科技正處理一件在協議裡，被定義為重大不良事件，而該事件還在進行當中，這嚴重違反在併購交易中的陳述、保證、承諾和協議。

邁凌強調因慧榮違反雙方交易協議，因此其有權根據相關條款終止併購。邁凌還進一步指出在這交易裡，雙方被允許在完成併購前退出的5月5日期限已經超過，而且不會自動延期。

在邁凌宣布終止併購的同一天，中國的國家市場監督管理總局，才決定以附加限制性條件，批准邁凌收購交易慧榮，給這兩家公司經過逾一年不確定性的併購交易敞開大門。

雙方在去年5月5日達成併購協議。邁凌提出的條件，是以每股93.54美元現金和其0.388股普通股，合計114.34美元代價，去收購1股慧榮的美國存托憑證（ADR）。

邁凌26日盤後公布第二季每股獲利0.34美元，高於市場預估0.33美元，但遠低去年同期1.11美元。營收年跌34％至1.84億美元並低於預估。

慧榮將在27日美股盤後公布其第二季財報。