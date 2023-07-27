許茹芸近來推出新歌〈適合相愛的時辰〉，並宣布將在10月7日於台北流行音樂中心舉行「適合相愛的時辰」巡迴演唱會台北站。

時隔4年再度在台舉辦大型演出的她，坦言心情緊張，但更多的是期待，現在能做的就是好好地唱歌，與歌迷一起記錄下每個相愛的時辰。

她暖心向好久不見的歌迷浪漫喊話：「想念我們相見的日子，是暌違許久的相見，期待10月大家一起來北流。」她在新歌邀來金曲製作人荒井十一合作，2人緣份起於《乘風破浪》第3季、《時光音樂會》等實境節目，許茹芸表示，第一次聽到新歌Demo彷彿一見鐘情般地被深深吸引，形容，好久沒有這種心動的感覺，還在先前一段消沉的時間裡，被這首歌治癒，立刻留言給製作人荒井十一表示，「聽到這首歌，是我近期最開心的一件事。」

歷經3年疫情期間，她深刻體會到生活正慢慢的轉變，像是電影裡才會出現的情節，對於未來的每一步都充滿未知與改變，深刻體會到現在要珍重每一次的相遇，期望藉由新歌能送給大家珍惜此刻的重要，同時療癒大家感到疲憊的心靈。