Eurofer認為，整體大環境不確定性持續存在，恐令鋼鐵業今年市況進一步惡化。該協會總幹事艾格特（Axel Eggert）表示，歐洲鋼鐵業近年來經歷各式挑戰，包括新冠疫情、能源危機等。這些負面因素持續帶來影響，從2022年一直延續至2023年，這導致歐洲鋼鐵業市場不確定性升高、前景蒙塵。

歐盟鋼鐵業今年需求降溫，此為過去五年來第四度萎縮。但Eurofer對於2024年預測相對樂觀，明年鋼鐵需求料成長6.2％，高於5月預估的5.4％增幅。