金曲天后張惠妹近來投入世界巡迴演唱會，28日及30日將在澳洲墨爾本跟雪梨開唱，沒想到有網友目睹人同樣在澳洲的天王周杰倫，親自擔任司機接送她，讓張惠妹驚訝地倒吸一口氣，驚喜同框畫面曝光後，頓時令歌迷嗨翻。

日前微博網友上傳一支影片，可見野生張惠妹穿著黑色上衣，運動短褲露出一雙零贅肉美腿，一名穿黑外套的男子與她簡單寒暄後，幫忙開白色豪車的門，沒料到坐在駕駛座的竟是周杰倫，張惠妹見到後，驚訝地張大嘴巴，甚至驚呼：「Oh my god！」

而上車後雖然隔著車窗，仍看得出周杰倫與張惠美開心交談，據大陸網友推測，由於當時兩人身邊圍繞攝影機以及工作人員，很可能是在錄製綜藝節目《周遊記》，也有網友猜測張惠妹28日將在澳洲開演唱會，非常期待周杰倫擔任演唱會的驚喜嘉賓。

事實上，周杰倫日前在墨爾本街頭見到一名街頭藝人，拿著吉他自彈自唱他的歌曲《告白氣球》，吸引他與男星柯有倫、阿Ken、Darren等人圍觀，還幫忙拍手炒熱氣氛，當時不少人指出是在錄綜藝，而當時穿的深藍色條紋西裝與跟張惠妹同車時相同，似乎驗證網友們的猜測。