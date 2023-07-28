杜蘇芮颱風來襲，台南市政府宣布27日停止上班上課，但一上午卻都無風，且僅飄小雨，引發議論；市長黃偉哲表示，這樣的決定，是依照中央氣象局測報的結果。前立委郭正亮表示，由各縣市決定颱風假，全世界大概只有台灣這樣做。

郭正亮27日在《國民大會》節目中表示，由各縣市決定颱風假，全世界大概只有台灣這樣做。韓國跟日本都沒有颱風假，由企業各機關、學校校長自己決定。

郭正亮接著指出，香港則因為比較小，所以有統一的放假標準。風球必須到達8號程度的烈風或暴風，在2個小時前發出預警，是由氣象局決定的；氣象局認為會到達烈風或暴風8號風球的水平，在達到標準兩個小時之前宣布放假，是有客觀標準的。

郭正亮表示，有的國家是否放颱風假，是由各企業、各學校決定，因如果丟給縣市長，每個人都要討好民眾，而且發生意外還要擔責，當然是放假，所以這個制度是很差的制度。