中央氣象局27日23:30發布陸上海上颱風警報，中颱杜蘇芮速度加快，持續朝北北西方向進行，受颱風環流影響，宜花東豪大雨持續，南部澎湖要注意風勢較大，金門明天上午最接近颱風中心風雨最強，要到傍晚才緩和。氣象粉專則在深夜發文示警，南部地區風向開始轉成南風，無山脈保護下，風雨會很有感，早上通勤須注意安全。

氣象局颱風警報指出，中颱杜蘇芮目前中心在澎湖南南西方海面上，暴風圈略為縮小，七級風平均暴風半徑縮至250公里，以每小時25轉34公里速度，向北北西移動，其暴風圈正籠罩台灣彰化以南、南投、東部、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續中。

陸上警戒區域：苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、臺東、澎湖、金門。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」深夜發文提醒，杜蘇芮逐漸加速移動，嘉義以南地區從午夜至明早陸續轉南風，「毫無山脈保護下，南部風雨預計會很有感，而且剛好強碰通勤時間，提醒大家注意安全」。