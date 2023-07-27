吳宇凡先前推出新專輯，宣傳期結束後，依然緊鑼密鼓的跑活動、接案教課、錄音、創作等，日前趁空檔前往日本大阪旅遊，在第三天的行程中卻意外的不安，憶起，就在入夜和日本朋友準備要去吃晚餐的時候，走在路上時，似乎覺得好像有人在跟蹤他們。

他們發現對方拿著棒球棍，緊跟不放，當地友人就告訴他，大阪晚上的治安沒有你想像中的好，於是他們急中生智，「拉著我迅速繞好幾個彎，整整繞了很多個的巷子才終於將陌生男子甩掉」，相當的可怕，他的朋友為確保大家安全，便拿起手機拍照紀錄存證，同時也拍下了吳宇凡擔心遭跟蹤的表情，吃完晚餐後也打消逛街的念頭，迅速的回飯店休息，結束當晚的驚魂記。

他在23日去搭JR關西機場線電車，前往臨空城車站，到站後，心想為何沿路停靠站，都看見許多警察，很快的經紀人傳來新聞連結，直問「有無搭上那班列車」，才讓他知道剛剛坐的下一班列車發生持刀砍人的事件，有三人受傷，幸好歹徒被警方抓住了，吳宇凡驚呼差點可能就沒命了，趕緊去了當地的廟宇拜拜祈福平安。