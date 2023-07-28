女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，歐陽娜娜擁有才女氣質和甜美外型，近年在演藝圈發展順遂，擁有一大票粉絲；她近日在節目上透露自己有「貓咪紋」，一旁的Angelababy表情有些一言難盡，事後遭到網友討論，歐陽娜娜今（27）日開直播回應了。

23歲的歐陽娜娜近日錄製節目《是好朋友的周末》，她與金靖、Angelababy乘車時提到皮膚狀況有些不好，長了痘痘，Angelababy安慰：「不會看出來，妳皮膚已經很好了」，下一秒歐陽娜娜就說自己有貓咪紋和木偶紋，新詞彙讓Angelababy一愣接著問歐陽娜娜什麼是貓咪紋，歐陽娜娜在臉上比劃後，Angelababy仍堅持「一點都看不出來，妳皮膚已經很好很好了」，隨後歐陽娜娜提到曾和父親歐陽龍說起貓咪紋的事，但有網友注意到一旁的Angelababy表情似乎有些尷尬。

而歐陽娜娜才23歲，外觀還是很少女，皮膚狀態也看不出缺點，這讓有些網友認為她做作，對此她今（27）日開直播表示：「我媽就在跟我們三個女兒說，『妳就看我現在臉上的紋，是到我這個年齡妳們會有的紋，所以妳們要記得防預，該擦眼霜的地方要擦眼霜』」，是因為職業和長輩提醒，所以比較在意。不少粉絲希望大眾不要惡意解讀，直面惡評的行為讓許多粉絲相當心疼，認為歐陽娜娜非常善良與樂觀。