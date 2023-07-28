大傻眼！中國江蘇省蘇州市有旅客抱怨，入住酒店竟發現衛生不合格，不僅水壺內有一條內褲、馬桶殘留尿液，浴巾上還疑似沾有排泄物，向業者反映，對方態度卻很消極。這起事件引發軒然大波，酒店進行調查後，也做出回應了。

馬桶有殘留尿液。（圖／翻攝自微博）

「第一次遇到了噁心的酒店！」一名女性旅客發文指控，入住亞朵酒店（工業園區陽澄湖大道店），發現房間清潔沒有做徹底，不僅水壺中有條內褲，而且浴巾上有排泄物，馬桶也有殘留尿液，明顯沒有打掃乾淨，和工作人員反應，卻被糊弄過去，還被暗指是故意找碴，「酒店經理是把我叫到一旁想簡單了事，說著無所謂，更說這個房間2天沒人住了，之前2個女生住的…」，氣得她半夜退房重新找住的地方。

浴巾上疑似有排泄物。（圖／翻攝自微博）

對此，酒店工作人員解釋，這些都是客人自己搞的，「都有監視器」和證據證明，並透露對方是會員，在其他分店也有發生類似情況。經理進行溝通後，也已經道歉，目前仍在處理中。

當事人發文。（圖／翻攝自微博）

消息一出，掀起一番議論，網友紛紛留言砲轟：「這不得告這個人？擱這裡碰瓷呢」、「這種酒店最多有點角落打掃不乾凈，這些情況是顧客搞出來碰的吧」、「以前聽人說我還不信，現在是信了」、「有證據，還幹嘛道歉啊，就是瞎搞」。

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