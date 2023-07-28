越南河內一名父親日前使用水果刀切水果，之後便將刀子遺留在地板上。沒想到3歲男童經過時沒注意，竟踢到刀子，導致腳後跟被割出很深的傷痕，送醫後更發現連肌腱都被割斷了。

根據越媒報導，越南河內Cau Giay市一名父親，日前使用鋒利的泰式刀切水果，之後卻將刀子遺留在地板上。沒想到當3歲男童在家中玩耍時，意外踢到那把刀，導致右腳腳踝割出一道又深又長的傷痕。

男童被送醫後，經過骨科創傷外科主任Kieu Quoc Hien檢查發現，傷口長達5公分，深度則是2公分，傷口深達骨頭，連肌腱都被割斷了。後續Hien醫生緊急替男童進行手術，將肌腱縫合，幸虧術後男童情況穩定，不久後就出院了。

而Hien醫師也指出，先前遇過很多寶寶肌腱斷裂的案例「雖然都被醫生成功修復，但為了能夠動起來，他必須在手術後進行大量且痛苦的康復練習，加上寶寶還小，協調性還不太好，康復可能需要更長的時間」。

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