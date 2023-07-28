溫馨辦學路無價【原昕.吾為】步行近接雙語頭湖國小（實景拍攝）。(圖/業者提供)

國際指標好生活！換好寬域【原昕.吾為】3、4房簡約生活，越純粹越悠活！

國際生活趨勢，除了繁華時尚輕移之外，最珍稀的就是有城市之肺美譽的公園為鄰！林口多條繁華軸線都有行道大樹，以及高綠覆的多座好生活公園，【原昕.吾為】不僅有「翰林公園」與「頭湖國小」靜美林蔭，步道僅約600米『新北國際AI+智慧園區』計畫遍植大樹，未來靜享“新北中央公園”零碳智能產業示範區！【原昕.吾為】國際指標好生活，城青連線輕奢樂活。

闊居唯美寬裕舒適【原昕.吾為】（樣品屋實景拍攝）。(圖/業者提供)

朗闊美學舒適寬裕尺度【原昕.吾為】4戶雙梯 純質3-4房

有別於常見的單層多戶數1~3房規劃，出入較複雜採光面少，【原昕.吾為】單層4戶雙梯格局，採兩兩對稱特別規劃，梯廳中分各半，形塑輕豪居雙併格局感受，戶戶邊間戶戶雙面自然採光，淳居單純享寬的優雅正3房，寬靜中庭剛好的美感與機能質感至上，剛剛好的生活格局3房大雅感受，鄰4房大宅齊值為鄰，寧居生活不複雜，既然換新換好，當然選純粹房型規劃！

輕奢4房榮享休旅級四件式衛浴【原昕.吾為】（樣品屋實景拍攝）。(圖/業者提供)

關鍵少數60席【原昕.吾為】雅緻品味入席

【原昕.吾為】嚴選國際名品建材，寵愛您的居家日常，5年貼心防水保固，台灣一線精品大廠 白馬牌60x60cm拋光石英磚、維夫拉克WAFERLOCK智慧電子門鎖領導品牌 3合1電子鎖、以最高規格的「人性思維」設計Clean Up日本第一廚具領導品牌、林內瓦斯爐、抽油煙機、下嵌式烘碗機。智慧科技舒適生活，傳承百年血統日本INAX衛浴系統(主衛附免治便座及平台淋浴手持花灑組)、當層排氣系統等。入主幸福核心生活【原昕.吾為】敬邀品味入席。

【原昕.吾為】大廳公設3D示意圖，僅供參考。(圖/業者提供)

【原昕.吾為】𝟯𝟏.𝟵% 低公設比3-4房

接待中心：林口文化三路・仁愛路二段口

預約專線：02-2608-9000