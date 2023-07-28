新北市112年度週末藝術秀7月1日起至8月26日，暑假期間每周六將由25所高國中小、41個藝術團隊，帶來音樂、戲劇、舞蹈、民俗技藝等精采表演。首場為青年專場，由樹人家商、新北高中、南強工商及莊敬高職帶來精彩的街舞、歌唱、弦樂等表演，展現學子的活力與才華！

教育局副局長劉明超表示，新北市自93年起首創「週末藝術秀」活動，每年暑假邀請各校優秀藝術團隊，至境內觀光景點演出，為學生搭建不同的展演舞台，也讓市民朋友親近藝術之美。今(112)年首次於「板橋府中美學示範基地」的「府中青年美學空間」、「府中廣場」等地舉辦，該基地是由新北市多局處共同合作，以人文與美學為核心，打造「府中雙城」城市風貌改造工程。期待透過多元藝文活動，讓府中展現藝術活力，成為年輕人最愛的場域。

莊敬高職學生表演精彩SaKuRa舞蹈。（圖/新北市政府教育局提供）

文化局也表示，今（112）年週末藝術秀結合兒童藝術節和街頭文化節，讓藝術表演活動走入街區，拓展市民參與藝術展演管道，擴大藝術推廣效益，也活化府中商圈，提供市民暑期週末更多藝文饗宴，豐富心靈生活。

新北高中音樂班高一學生張鈞淯、黃品瑜、高二學生孫立芯、曲知靈組成弦樂四重奏，他們因熱愛音樂而聚在一起，也在全國音樂比賽榮獲佳績，現場帶來「四季紅」、「知足」等多首老少咸宜的樂曲。負責大提琴演奏的曲知靈同學表示，很榮幸獲得這次演奏機會，謝謝市府提供年輕人展演舞台，讓我們分享喜歡的音樂。

南強工商演藝科近年在各大國際街舞賽中獲得亮眼的成績，5月參加世界街舞錦標賽，是唯一晉級國際賽事的高中職團隊，7月準備進軍美國鳳凰城參加世界決賽，今日由Dream team帶來充滿魅力十射的舞蹈表演。該校學生陳志妍表示，很開心能參加週末藝術秀的活動，非常期待能近距離與觀眾互動，希望大家有空一起來看表演。

教育局表示，112年度週末藝術秀將自7月1日起至8月26日、每週六下午至傍晚舉辦，歡迎市民朋友攜家帶眷遊府中景點，一起同享藝術饗宴。各場次表演團隊資訊可上新北市社會教育資源網—藝術教育—週末藝術秀查詢。（廣告）