《平均地權條例》新例上路，市場回歸剛性需求。中南部房價近5年漲幅達30%，再加上斗南小東市地重劃區開發完成，強勁發展能量磁吸各大建設插旗，其中就包含合總建設，選定斗南車站旁精華地段興建「合總君悅II」，推出訂簽20萬起的制震防疫宅，規劃2-3房吸引小家庭定居目光。

中南部房市復甦有跡可循，因重劃區規劃完善，連帶土地價格成長；工作機會除了雲林科技、絲織、擴大和斗六工業區等4處外，更有國際大廠GOOGLE購地的產業加值；此外，小東工業區市地重劃開發案啟動土地標售及招商工作，未來預計增加2500個工作機會，人口紅利將帶動房市補漲優勢。

合總建設的「合總君悅」第一期於2年前火速完銷，品牌商譽、黃金地段和國際精品建材的3大優勢使其迅速交屋，也讓粉絲敲碗「何時才有續作?」。如今推出「合總君悅II」，甫開案便讓粉絲趨之若鶩，成為當地指標性建案。

中南部房市復甦有跡可循，因重劃區規劃完善，連帶土地價格成長。小東工業區市地重劃開發案啟動土地標售及招商工作，未來預計增加2500個工作機會，人口紅利將帶動房市補漲優勢。(圖:合總建設提供)

「合總君悅II」坐落於雲林縣斗南鎮文昌路與東光一街，享受南昌路、中山路、中正路、大成路和文元街等主要道路的生活機能；距離斗南車站步行僅約10分鐘，滿足生活娛樂採買，更享軌道經濟紅利。

「合總君悅II」將國際高規格建材導入雲林，推出當地稀缺的3年防水保固，更採用德美日台精工建材，包含Dormakaba四合一電子鎖、德國BRIGITTE精品廚具、德國innoci智能馬桶、日本住友制震壁、美國OTIS安全電梯、樂奇新風機、浴室暖風機、浴廁當層排氣和美國Pentair生飲濾水器等防疫設備，打造安全無虞的制震防疫宅。

合總建設擁有20年的深厚實力，無論是社區營造、建築美學、制震工法到建材規劃皆面面俱到。本次「合總君悅II」受惠於小東工業區、物流冷鏈園區、斗南新站、他里霧文化園區與小東休閒娛樂中心的加持，規劃2房(23坪)-3房(35坪)，預計2027年中完工，全戶僅104戶，請賞屋者把握良機。