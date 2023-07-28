台積電美國廠4奈米量產時間從2024年延至2025年，蓋廠進度不如預期是主要關鍵，尤其美國員工的特性難以適應台積電的高壓文化，進而拖慢了設廠節奏。吳子嘉分析美國製造業低落的原因，直指美國人過去40年都在炒股票，沒有做對公司、生產力有益的事情，從張忠謀曾說過的1句話就得到驗證。

針對美國發展製造業、晶圓代工的困境，張忠謀曾表示，美國要在當地發展晶圓代工幾乎不可能，事倍功半成本太高，尤其在最重要的人力上，台灣人可以半夜「On Call」待命，但美國員工沒辦法做到，且台灣移動距離短，員工可以隨時調配，在美國很難做到這一點。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉則在關鍵時刻節目上表示，「過去40年，美國人都在炒股票，找很紅、很有名的CEO來，公司改組股價上漲幾%，弄了一兩年就跑掉。」

吳子嘉提到，張忠謀曾透露，過去在德州儀器任職時，CEO與員工的薪水差40倍，現在已經差到400倍，就是因為大家都在炒股票，沒有做對生產力有幫助的事情，才會導致美國製造業的衰敗。