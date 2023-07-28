南韓軍工產業蓬勃發展，繼5月與波蘭達成137億美元軍火交易後，根據外媒報導，南韓再度獲得澳洲新型步兵戰鬥車合約，打敗競爭對手德國萊茵金屬，合約總值高達50~70億澳幣。

根據Breaking Defense報導，澳洲近年為了因應大陸解放軍於西太平洋地區的挑戰，積極更新軍備，澳洲國防部2019年宣布由南韓韓華集團的AS-21紅背蜘蛛（Redback），與萊茵金屬的「山貓」（Lynx）步兵戰鬥車進行競標，經過4年評選後，最後是AS-21紅背蜘蛛獲勝。

報導提到，澳洲國防部2019年決定花費270億澳幣採購450輛AS-21紅背蜘蛛，但在工黨執政後，決定縮小採購規模，如今改為採購129輛花費50~70億澳幣。

南韓積極發展軍工產業，韓國經濟日報先前報導，俄羅斯原本是東南亞最大武器供應商，但如今受國際制裁影響，因品質問題正在失去客戶，反觀南韓已成為該地區新的首選武器製造。數據資料顯示，南韓當地大型軍火製造商的積壓訂單金額已超過100兆韓元。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所統計，2018~2022年間，南韓軍工產業在全球的市占率平均達2.4%，大約是之前五年的兩倍。南韓五大軍工業者包括韓華航空航天、韓國航空宇宙產業、LIG Nex1 Co.、大宇造船海洋以及現代樂鐵2022年的財報顯示，總計積壓訂單金額高達100.5兆韓元。