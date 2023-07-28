(文／呂佳恆撰寫提供)

台灣ETF市場發燒，台股ETF更成為許多投資人首選，尤其每年都有新血加入，今年截至6月底就有6檔ETF掛牌，台股ETF資產規模也首度突破兆元大關，但想要藉此獲利又不想被扣二代健保補充保費，有網友就指稱趕快投資這一檔，也就是頂著首檔台股月配ETF光環的00929（復華台灣科技優息）。

網友：「月配成趨勢！」 00929成指標

「月配息應該是未來趨勢！」股市爆料同學會內有網友直言， 00929會成為存股族新寵兒不是沒原因，背後看上的就是「月配息」優勢，透過將股利分散到12個月，不僅較能輕鬆避開繳交二代健保補充保費的門檻，還能隨時掌握現金流。

以目前二代健保補充保費2萬元門檻而言，只要單次股利超過2萬（含）以上，就得繳納2.11％補充保費，但00929首次配發0.11元，換句話說，每月配息可領110元，除非持有超過182張以上，才需繳交補充保費，顯見月配息ETF能節省補充保費的優勢已是許多投資人所好。

AI、電動車勢不可擋 新兵00929全跟上

此外，掛牌上市後就來勢洶洶的00929，成分股因來自百分百科技電子股，搭上AI、電動車、工業自動化等熱門話題，也成為這波6檔台股ETF中表現最優的新兵，掛牌上市一個月規模就擠進百億俱樂部，另有網友更直言，「公布配息前門可羅雀，公布後門庭若市」，原來根據復華投信公告，每單位將配發0.11元，以6月30日淨值計算，年化配息率高達8.5％，也難怪深受存股族喜愛。

挾其月配型、高配息優勢的00929深獲市場青睞，更適合每月有現金流需求的人，尤其對於精打細算的投資人只要月配設計每個月領2萬以內，就能節省二代健保補充保費，省下的保費加上原有的配息又能再滾入，發揮複利效果，讓存股族越存越輕鬆，且首次除息日為7月19日，只要18日持有或買進，就可以參與首次配息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。