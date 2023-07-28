在人工智慧（AI）狂潮帶動下，指標股廣達股價一路飆漲，市值邁向兆元大關，董事長林百里身價飆破3400億元、成為台灣新首富。不過，創投老總黃齊元卻看見警訊，直指「科技創新的大時代，世代交替相當重要」，在為新首富林百里喝采之餘，也感嘆為何不是更年輕的創業家，他認為相較其他國家台灣企業世代交替相當不明顯。

藍濤亞洲總裁黃齊元在《商業周刊》撰文指出，台灣新創企業很不容易出頭，許多時候仍由老公司獨領風騷。到目前為止，台灣市值前3名的公司還是台積電、聯發科及鴻海等大財團，不像南韓或美國，有新創企業能在短期內展露頭角。

他建議，台灣傳產未來必須積極轉型，大公司應該盡量把部門分拆，催生小金雞單獨上市。例如，宏碁開創了成功案例，這幾年孵化好幾隻小金雞，近期展現出成果，在資安等相關領域大放異彩，這是值得參考的模式。

黃齊元還舉最近成功範例，就是在台灣創新版上市的Gogolook走著瞧，這家公司成立已有10年，曾被南韓NAVER集團購併，後來創辦人又將股份買回，重新引進資金。這次在創新版上市，首日股價表現亮眼，算是這幾年新創企業比較成功的案例。