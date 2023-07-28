美國一對姊妹和1名14歲男孩在科羅拉多州的一個野外營地中死亡，據親屬表示，他們因為厭倦疫情想要過上「避世而居的生活」，但主要依賴YouTube影片來獲取野外求生知識。法醫認為去年美國的罕見的酷寒是遇難的主要因素，他們的家人更呼籲世人，不要只看Youtube跟網路資料就進行貿然前往野外離群而居。

據《華盛頓郵報》（Washington Post）26日報導，在甘尼森國家森林公園（Gunnison）內一名登山者，偶然發現了他們的帳篷，42歲的蕾貝卡（Rebecca Vance）、她14歲兒子以及41歲的胞妹克里斯蒂娜（Christina Vance）的遺體，部分被保存成木乃伊狀態。

岡尼森郡法醫巴恩斯（Michael Barnes）表示，他們可能於2022年7月開始露營。根據他們表妹賈拉（Trevala Jara）的說法，這對姊妹和男孩，並沒有野外生存經驗，他們透過YouTube影片和網路資料來學野外求生。還有一位成功過著離居生活的朋友也給了他們一些建議，以幫助他們生存。

賈拉表示非常擔心表姐和侄子，並主動提供他們使用她的露營車和發電機，但她們婉拒了這些建議，並自信表示已經做好了充分的準備，

「我真的為他們感到害怕和擔心，他們最後一次露營甚至還是在我們都還是小朋友的時候。」

她表示，姐妹們拒絕告訴家人他們將待在哪裡，是因為新冠疫情期間變得對社會產生的不信任。克里斯蒂娜加入姐姐和侄子的行列，是因為她認為如果她也一起前往，她們的生存機會可能會增加。

賈拉強調：「我不希望人們誤以為他們瘋了，他們不是。如果我能夠影響任何人，我會說透過看看YouTube影片或網路資料來學習野外求生，我會告訴他們三思而後行。」

法醫巴恩斯認為去年美國的罕見的酷寒是遇難的主要因素，不過，官方死因尚未確定。他補充表，這家人「隨身攜帶了很多關於戶外生存和覓食的文獻」，但似乎是從商店購買日用品。他們曾試圖搭建一個棟簡易臨時建築物，但未能在冬季前順利完成搭建。