美國航太總署NASA和美國國防部高級研究計劃署(DARPA)，指定世界最大軍工集團洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)，開發高比衝的核熱推進技術 (NTP)，也就是核動力太空火箭。希望在2020年代後期，將核熱動力示範平台(DARPA DRACO)在地球軌道上展示。

太空新聞(Spacenews)報導，洛馬公司正在與 BWXT科技(BWX Technologies) 合作開發核動力推進器，以及合適的燃料。預計採用高含量低濃縮鈾 (HALEU，濃縮鈾的濃度在20%左右)，其反應爐加熱攜帶的液態氫推進劑，將其轉化為高溫噴射氣體。

DARPA的官員多德森 (Tabitha Dodson)說，研發總經費大約是4.99 億美元。由負責核反應爐NASA，以及負責航空器設計監管的 DARPA 平均分攤。發射任務由太空部隊負責，計劃不遲於 2027 年。

NASA 太空核技術應用經理卡洛米諾 (Anthony Calomino) 指出，NASA 和國防部都對NTP感興趣，因為它的推進效率很高，比現行的化學推進火箭要高出兩到三倍。這意味著以更快的速度前往火星，而軍方則對地球到月球的更快航行效率感到興趣。

官員沒有透露 DRACO的推力，但卡洛米諾表示，比衝量大約是700秒(s)，但是這說法略為保守，NTP系統的設計目標是850至900秒。做為對比，固體燃料火箭的比衝大約是250秒，液體燃料火箭的比衝大約是450秒。

不過，DARPA官員提醒，DRACO是一個飛行試驗台，它不會展示超快的機動速度。多德森說：「為了安全，它的發射高度在離地球700 到 2000 公里之間，而且將不會進行任何重大機動。實驗重點先放在核反應爐、HALEU核燃料的有效運轉，收集足夠的反應資料，才會再進行下一步。」