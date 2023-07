理查瑪爾克斯這次特地選在中秋佳節為台灣樂迷深情獻唱。(華藝娛樂提供)

美國情歌王子理查瑪爾克斯(Richard Marx)曾獲葛萊美獎多項肯定,暌違7年將再次抵達台灣開唱,這次特地選在中秋佳節為樂迷深情獻唱,為了滿足南台灣歌迷,選擇分別抵達北、高兩地連唱2日,這也將會是理查首度到高雄獻唱,

理查瑪爾克斯出生於美國伊利諾州,5歲便開始進行演出,17歲時前往洛杉磯正式出道,開始了他的職業歌手生涯,他在1987年以首張同名專輯《Richard Marx》一炮而紅,更先後為瑪丹娜、惠妮休斯頓等人進行配唱,他的存在對80-90 年代流行音樂文化中起了不可抹滅的影響力。

理查所發行的專輯全球總銷量超過3000萬張,更唱紅了多首耳熟能詳的經典情歌如〈Right Here Waiting〉、〈Now and Forever〉、〈Angelia〉、〈Right Here Waiting〉等,同時他更憑藉與節奏藍調歌王路德范德魯斯(Luther Vandross)合寫的〈Dance With My Father〉獲得葛萊美年度歌曲獎。

去年發布的第13張錄音室專輯《Songwriter》,是他在新冠疫情大流行期間完成的,邀請許多不同領域的音樂創作者共同創作其中單曲〈One Day Longer〉便是由澳洲知名鄉村歌手齊斯艾本(Keith Urban)共同創作,專輯音樂結合了他數十年來在流行音樂、搖滾、鄉村音樂和民謠各方面的成就之精華,如同演示著他的整個職業生涯。

他的創作能量更傳承給了他的兩位兒子:新專輯中的單曲〈Same Heartbreak Different Day〉和兒子Lucas Marx共同創作,單曲〈Shame On You〉則和另一位兒子Jesse Marx一起創作,也同時彌補了他往年在忙碌的巡迴演出中忽略了的家庭相處。

「2023 RICHARD MARX TAIWAN TOUR CONCERT」於9月29日在台北國際會議中心、9月30日在高雄社教館開唱,門票預計於8月5日於年代售票系統正式開賣。