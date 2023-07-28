美國國務卿布林肯27日提出紐西蘭和其他國家加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）防務協議的可能性，而此方面合作可能激怒紐西蘭的主要貿易夥伴中國大陸。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目指出，法國是對美國處理AUKUS感到生氣，把法國晾在外面，還跟他搶澳洲的潛艦單。所以中法聯合聲明就說在南太平洋將有軍事合作，以後中方到第三島鏈可能停靠法國的新喀里多尼亞，這個三角關係的出現值得觀察。

《新聞周刊》（Newsweek）25日報導，美國南方司令部司令、四星上將蘿拉‧李察遜（Laura Richardson）接受專訪時說，中國大陸現正加強擴展區域影響力，範圍已經進入美國的「紅色警戒區」（red zone）。

「講說紅色力量滲透進去，政治、甚至軍事，我認為還早！」郭正亮表示，不過南太平洋倒是玩真的，而且連法國都開始玩了。因為法國在索羅門群島跟斐濟，剛好一個三角形，有一個島叫新喀里多尼亞，那個島其實很大，有1萬1千平方公里！是台灣的3分之1左右。

「那個完全是可以停放軍艦的！」郭正亮指出，「我覺得法國是對美國處理AUKUS感到生氣：我是有殖民地，或不要說殖民地，有屬地的國家耶！」你竟然把我晾在外面？而且本來我是柴油潛艦，跟澳洲都講好了，你跟我搶單？所以法國是有點生氣！

郭正亮強調，那個中法聯合聲明，「他有提到這裡喔！」說中國大陸、法國在南太平洋，將要做軍事合作。所以法國大概決心要恢復他在南太平洋的角色，這裡面就會變成三角關係。就是說法國也不是一面倒向中國大陸，而是說：我是有籌碼的！

郭正亮提到，中國大陸也會因為這樣，比如說他有一些貨輪或軍艦，如果停在第三島鏈的時候，搞不好就停在法國的新喀里多尼亞，把美國給氣死！就是這個三角關係開始出現了，這個值得觀察，他到底會往前發展到哪裡？因為法國既然來了，大概也會給一些資源吧？