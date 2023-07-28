天王周杰倫憑藉出眾的音樂才華，唱紅膾炙人口的金曲，但最近一名網友聽到年輕女員工告訴他聽周杰倫的歌很像老人，讓他在PTT崩潰發問：「周杰倫過氣了嗎？」，文章曝光後，引發兩極化的討論，有人認為周杰倫已是20年前的歌手。也有人認為純粹是現在的年輕人較喜歡聽韓國音樂。

一名網友27日在PTT發出以「聽周杰倫歌被嫌老」為題的文章，表示在店裡播放周杰倫的歌曲，沒想到來打工的20歲女工讀生告訴他：「聽周杰倫(的歌)很像老人」，當下他反問「都聽什麼音樂」，對方回答聽韓國女團NewJeans跟BTS的歌，聽完這一切，原PO爆粗口直呼：「杰倫現在也過氣了嗎」，還附上帶有哭泣意涵的表情符號「QQ」。

這篇文章引起網友熱議，有一派人贊同他的看法，寫下：「周杰倫就老人聽的」、「20年前的歌手」、「本來就是，先看一下你幾歲了」、「年輕人聽韓團，誰跟你聽老人周滷蛋～」，但也人提出相反意見：「現在路上還是聽得到」、「一堆飲料店還是放這個啊」、「這跟過氣沒關係，是她是韓樂粉絲」、「現在最新的是阿嬤饋咖，阿嬤都聽得懂」、「New jeans真正讚。」

周杰倫自2000年出道至今已逾20年，《聽媽媽的話》、《龍捲風》、《稻香》等均是七、八年級生耳熟能詳的歌曲，去年則推出新專輯「最偉大的作品」，奪下十大專輯銷量榜冠軍，然而依然有網友批評，甚至說他江郎才盡，對此，周杰倫發文表示「如果已經是第一名的人要怎麼變」，隨後更新限時動態暗喻網友是狗，怒嗆：「高處不勝寒，在圈子這麼久了，總是有在吠的。」