根據中央氣象局最新資訊，28日0時23分發生芮氏規模3.3地震，地震深度22.6公里，震央位於宜蘭縣政府南南西方40.8公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：楊昭彥）1120728

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