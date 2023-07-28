宜蘭地震規模3.3 最大震度3級 03:402023/07/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭地震規模3.3 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，28日0時23分發生芮氏規模3.3地震，地震深度22.6公里，震央位於宜蘭縣政府南南西方40.8公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：楊昭彥）1120728 日本宮崎外海規模4.4地震 無海嘯威脅 杜蘇芮影響宜蘭國際童玩節今休園 明日正常開園 宜蘭國際童玩節今下午5時預警性休園 #宜蘭縣 #宜蘭地震 #規模3 #最大震度3級 #中央氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮颱風襲台已釀1死1傷 全台急撤逾5千人避難 12:502023/07/27 社會 杜蘇芮來襲 北橫台7線明池至百韜橋下午6時封閉 16:362023/07/26 生活 放假夢落空 嘉義縣明28日照常上班、上課 20:172023/07/27 生活 出海口長浪後驚見白骨 警方追查女屍身分 16:412023/07/27 社會 受杜蘇芮颱風影響 龜山島延續封島至7／28 17:442023/07/26 生活 響應國際失智症月 杏輝撥款幫助宜蘭失智症照顧協會 19:352023/07/27 寶島 杜蘇芮打轉達顛峰 陸警範圍往北擴大 台南入列 07:592023/07/26 生活 跟颱風假說掰！ 宜蘭明正常上班、上課 童玩節休園1天 22:252023/07/26 生活 杜蘇芮走向出現新變化！豪雨開炸8縣市 暴風圈下午觸陸 04:312023/07/26 生活 施政滿意度多2金獎！林姿妙：榮耀歸於同仁與宜蘭縣民 13:362023/07/26 政治 杜蘇芮來襲！海巡署赴宜蘭熱門沙灘勸離57人 違者恐罰25萬元 23:022023/07/26 生活 杜蘇芮「最強核心」將掃3縣市 半個台灣狂灌1000毫米雨 07:272023/07/26 生活 杜蘇芮暴風圈下午觸陸 5地區明有望放颱風假 09:312023/07/26 生活 杜蘇芮陸警擴及台中！3地灌「超大豪雨」11縣市豪、大雨 07:172023/07/27 生活 影》杜蘇芮侵襲宜蘭市路樹倒塌 自小客衰遭砸 00:092023/07/27 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。