《新聞周刊》（Newsweek）25日報導，美國南方司令部司令、四星上將蘿拉‧李察遜（Laura Richardson）接受專訪時說，中國大陸現正加強擴展區域影響力，範圍已經進入美國的「紅色警戒區」。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目指出，中國大陸軍艦日後搞不好能停在法國的新喀里多尼亞，這會把美國給氣死，因為南太平洋一直往上面是吉里巴斯，吉里巴斯距離夏威夷只有1600公里，所以美國當然會進入警戒狀態。

郭正亮提到，法國是對美國處理AUKUS感到生氣，中法聯合聲明有提到在南太平洋將要做軍事合作。法國大概決心要恢復他在南太平洋的角色，這裡面就會變成三角關係。中國大陸也會因為這樣，比如說他有一些貨輪或軍艦，如果停在第三島鏈的時候，搞不好就停在法國的新喀里多尼亞，把美國給氣死！就是這個三角關係開始出現了，這個值得觀察，他到底會往前發展到哪裡？「因為法國既然來了，大概也會給一些資源吧？」

「那個新喀里多尼亞，我記得人口有50幾萬，不小！」郭正亮直言，這個地方美國是比較緊張的，因為南太平洋一直往上面是吉里巴斯，吉里巴斯距離夏威夷只有1600公里，「再上去就是夏威夷了耶，所以美國當然會進入警戒狀態！」美國在索羅門群島本來是有大使館的，後來給人加廢了，現在又回來了。斐濟總理本來這次成都世大運他要去的，結果說什麼摔到頭，臨時沒去。「你就看到，這個地方中國大陸真的在經營！」

郭正亮指出，美國當然是看到他的副警長澳洲處理不好，竟然索羅門群島跑去跟中國大陸簽警務合作協議，他們當然就大吃一驚，現在有點力量在「回放」，就是給予南太平洋更多的資源，還有重建大使館等等。

據《新華社》報導，執行「和諧使命-2023」任務的中國大陸海軍「和平方舟」號醫院船15日抵達吉里巴斯首都塔拉瓦，開始對吉里巴斯進行為期7天的訪問並提供醫療服務。這是陸方海軍艦船首次到訪吉里巴斯。在為期7天的醫療服務中，和平方舟號醫院船將對前來就診的患者進行診治，同時派出多支醫療隊前出吉里巴斯中央醫院、老人協會、社區巡診，並邀請吉里巴斯中央醫院醫護人員在醫院船主平台共同開展醫療服務。