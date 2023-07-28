加拿大獨立樂隊「Alvvays」從團名開始就和大家玩文字遊戲，把永遠的Always的「W」拆成兩個VV，將自己命名為永遠，用以標記他們音樂裡面無限的懷舊之情。他們也將於11月22日首度來台在Legacy Taipei開唱。

從2014年發行首張同名專輯以來，便受國際媒體與世界各大音樂祭喜愛。當時Rolling Stone雜誌的樂評盛讚他們是「 indie-pop wonder（獨立之聲的奇蹟） 」，輕快的青春紀事如平地一聲雷，打響了他們的名號，發跡於加拿大偏僻海邊小鎮，作為樂隊的領銜人物，主唱莫莉藍欽（Molly Rankin）一頭金髮和亮眼的外貌，常常被人形容是70年代紐約龐克樂隊Blondie主音黛比哈利（Debbie Harry）的翻版。

嗓音清澈明亮的Ｍolly，其實生於音樂之家，老爸與家中長輩皆是當地民謠組合The Rankin Family的成員，她與鍵盤手凱麗麥克萊倫（Kerri MacLellan）從小就是鄰居，時常一起寫歌創作自娛，認識了隔壁小島的吉吉他手亞歷克奧翰利（Alec O’Hanley）、貝斯吉他布萊恩墨菲（Brian Murphy）和鼓手 菲爾馬奇薩克（Philip MacIsaac）後，正式成團。

勾人的毛躁吉他，融合Dream Pop與瞪鞋搖滾的曲風，加上極富記憶點的歌聲，讓Alvvays短短數年就站上獨立搖滾的前段班，成長的焦慮、對未來的徬徨，他們唱出兩千年這一代，醉人的年輕歲月也同時很磨人的真實心聲。專輯一發，隔年就受邀至英國的Glastonbury音樂祭演出，接著征戰美國Coachella，奠定他們在樂壇的地位。

身為獨立音樂圈的寵兒，專輯製作仍以慢工出細活聞名。首張大碟與2017年後的《Antisocialities》之外，暌違5年，終於帶來萬眾期待的第三張專輯《Blue Rev》，包含14首歌，專輯也是Alvvays迄今以來最長的作品。歷經疫情、成員更替、、小偷、邊境關閉等變因後的大作，完美打破解散傳言，並一舉佔領2022年各大音樂排行榜。

好萊塢男神基努李維今年4月也在採訪時，公開自己是Alvvays的超級粉絲，還透露已經買了數位版專輯，笑說是《Blue Rev》是他最喜歡的專輯，可見他對Alvvays的喜愛。

「𝐀𝐋𝐕𝐕𝐀𝐘𝐒 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻 𝗧𝗮𝗶𝘄𝗮𝗻 𝟐𝟎𝟐𝟑」將於11月22日（三）20點在Legacy Taipei，他們這次也會帶著新專輯到台灣演出，票價分為限量早鳥票NT.1990／一般票NT.2090／現場票 NT.2290，更多詳情請洽主辦單位OFF TIME官方臉書。