高雄深夜強風豪雨狂襲，累計近萬戶停電，台電派員搶修中。（台電提供）

高雄深夜強風豪雨狂襲，累計近萬戶停電，台電派員搶修中。（台電提供）

颱風杜蘇芮強襲，高雄很有感！27日深夜起強風豪雨狂襲，陸續有災情傳出，有電線桿、變電箱被路樹侵襲影響用電，截至28日凌晨近1時，包括楠梓、梓官、小港、林園等4個行政區，累計逾萬戶停電，台電緊急派員冒雨搶修中。

台電指出，受颱風影響，目前楠梓右昌停電4825戶、梓官區中正路及光明路等一帶停電3526戶、林園區停電2060戶、小港區停電583戶，已派員搶修中，停電造成不便，深感抱歉。