導演金成勳盛讚河正宇、朱智勛擁有絕佳的演技默契。（車庫娛樂提供）

斥資200億韓元打造的《贖命救援》，由《屍戰朝鮮》導演金成勳執導，河正宇、朱智勛領銜主演，改編自1986年黎巴嫩韓國外交官遭綁事件，遠赴北非摩洛哥取景拍攝，費時7個月拍攝而成，電影有7成的場景都在摩洛哥拍攝，河正宇和朱智勛也在摩洛哥待了5個月，還在氣候炎熱的狀況下拍攝被野狗追逐的場面，以及刺激無比的飛車追逐戲。

導演金成勳表示：「我想打造出無論在什麼狀況下，都充滿緊張急迫感的動作戲，因此我必須讓河正宇和朱智勛所飾演的角色被逼到臨界點。但2位演員拍攝時都流了許多汗，我心想沒想到人體竟然能流出那麼多的水分，河正宇的汗水就像在淋浴一樣狂流不止！」河正宇對於被野狗追的場面最印象深刻，「第1天時狀況還可以，但第2天野狗們就開始變得粗暴，當導演一喊『卡』時，牠們就發出悲鳴聲，甚至還有工作人員被狗咬傷，讓狀況變得更寫實了，因此也讓我的演技變得更自然。」

該片是河正宇和金成勳導演繼《失控隧道》後，暌違7年再度合作，這次河正宇在尚未讀劇本時就決定參演，「我很感謝導演給我這個機會，這是信賴與信任的關係。有過合作《失控隧道》愉快的經驗，以及對於朱智勛和導演所合作的《屍戰朝鮮》的成果，讓我決定參演本作！」不過，河正宇也透露自己一直很苦惱在以沉重題材為基底的《贖命救援》中，該如何加入詼諧元素，他表示：「在摩洛哥拍攝時，和導演一起討論出該以什麼樣的基準，來刻劃出我所飾演的角色。」

曾和金成勳導演合作過話題韓劇《屍戰朝鮮》的朱智勛，在5年前就收到《贖命救援》的邀約，據說當時河正宇已決定要參演本作，因此朱智勛一聽就馬上向導演道謝，在沒看劇本的狀態就答應參演，但朱智勛也笑說：「後來當我看了劇本時，感到十分後悔，若《屍戰朝鮮》是很辛苦的作品，那《贖命救援》就是極限生存記！」

出道20年的朱智勛，曾在過往的作品中扮演皇太子、陰間使者、王世子、殺人犯、律師、護林員等多樣角色，這次他在飾演一名在黎巴嫩工作的計程車司機，為了這個角色還練習了阿拉伯語和法語臺詞，但他苦笑表示：「我完全看不懂阿拉伯文，所以就像外星語一樣！因為要放感情演戲才行，但即使熬夜兩天背誦仍很快就忘光了！法語的話，因為常常看法國電影所以習慣了，直到現在我仍完全不記得任何一點阿拉伯語！」

河正宇和朱智勛之前透過《與神同行》系列締造「雙千萬觀影人次」的票房紀錄，因此許多觀眾都十分期待他們再度合作的演技默契，這次暌違5年再次共演，河正宇透露他和朱智勛的默契好到沒話說，他表示：「拍攝現場常常有許多變數，但我們很會活用那樣的氛圍，一起互相配合，感受到對彼此的信任感，對戲時充滿樂趣！」朱智勛則說：「是很有戰友愛、令人感動的拍攝現場！更加理解自己所喜愛的人們，很刺激！」

金成勳表示河正宇和朱智勛在多年後又穿著不同的服裝相遇了，還盛讚2人擁有絕佳的演技默契，「河正宇和朱智勛在《與神同行》時身處地獄，現在則在地面上相遇，看2人演戲時，覺得他們就像在跳拉丁舞一樣，有著互相拉扯的感覺，覺得只有自己看到很可惜，因此這次想讓觀眾看看兩人更純熟的演技默契！」還透露2位演員讓拍攝現場充滿絕妙的快感，因此讓他浮現許多點子，而這樣的力量也讓導演獲得更多能量。

該片故事敘述1987年，一直無法脫離中東科的外交官敏俊（河正宇飾），某天從電話那端聽到了來自20個月前在黎巴嫩失蹤的外交官的暗號訊息。敏俊滿懷著只要任務成功就能被任命到美國這充滿抱負的期待，自願接下拯救同事的非正式任務，前往黎巴嫩。敏俊抵達黎巴嫩的機場後，為了躲避覬覦他身上的贖金的機場警衛隊的子彈洗禮，偶然坐上了韓籍計程車司機判秀（朱智勛飾）的車。連黑幫都覬覦敏俊所帶著的贖金而追捕他們，在這宛如身處地雷區的狀況中，敏俊能依靠的就只有唯一的韓國人判秀。然而，判秀這個只要給他錢就什麼都能做的可疑人物，究竟能和敏俊一起救出同事嗎？《贖命救援》9月1日（五）在台上映。