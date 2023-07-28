香港演員古斌因演出影視作品《角頭》系列「壞壞」一角聲名大噪，演藝事業扶搖直上，在台灣跟大陸都有演出邀約；不僅事業得意，古斌的感情方面也有大躍進，他和小自己3歲的台灣演員楊童華穩定交往5年，27日傳出喜訊，證實楊童華已懷孕5個月，他也晉升人父、將成為台灣好夫婿，小孩的性別選擇暫時保密。

古斌和楊童華是先有後婚，妙的是，他理想中的求婚以及做人過程，沒有一項如預期、全都不按牌理出牌。像古斌前兩年在大陸拍戲，小倆口原本就有生子計畫，但或許是工作壓力大的關係，做人進度一直沒起色，直到他今年回台灣，原本想要在5月2日女方生日當天求婚，怎料剛回台沒多久，就在4月底發現女方懷孕了，讓他直呼：「可能是回台灣比較放鬆吧。」

兩人愛的結晶現已3個月大。（古斌提供）

古斌求婚當天則是各種被楊童華看破手腳，他當天做了一個驚喜影片，本想在餐酒館內播出來給女方驚喜，接著浪漫求婚，沒想到他檔案名稱就叫「求婚大作戰」，被女方一眼識破；加上他當天手腳一直發抖，形容說：「準備求婚的那種緊張感，就像我第一次入行拍戲那樣緊張。」種種露餡都讓他感到超糗。不過當古斌拿著戒指下跪求婚時，浪漫的氛圍又瞬間被點滿，雙方也都紅了眼眶。

古斌（右）跟楊童華顏值都頗高，是帥哥美女組。（古斌提供）

古斌的求婚誓詞既務實又浪漫，他說：「沒有這個疫情，或許我們不會有今天，也因為這個疫情，看到妳為了陪我到處跑，去大陸要隔離14天，都是妳來陪我，這讓我心裡面知道，妳絕對不會離開我。」他還提到，兩人相識的時候，自己演藝工作還沒那麼順利，但當時楊童華沒有以他的經濟能力做第一考量，「我請她用時間來等我，讓我用時間來感謝她。」

古斌演出的角色「壞壞」，癲狂形象深植人心。（摘自臉書）

接下來楊童華想在古斌生日9月10日當天完成登記，預產期落在11月底12月初，為了準備當爸，古斌推了不少工作，把時間留了下來，「我之前想的都是1個人，現在想的是3個人，有了小孩讓我有了責任、動力，少喊一句累。」至於婚宴，古斌的爸媽今年有從香港來台灣跟女方爸媽聊過，他自己認為不急，先以迎接小孩誕生為最優先。