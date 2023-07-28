氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

杜蘇芮颱風來勢洶洶，今（28日）受颱風環流影響，宜花東豪大雨持續，南部澎湖要注意風勢較大，金門今天上午最接近颱風中心風雨最強，預估金門今天風力上看14級。此外，氣象局針對9縣市發布豪、大雨特報，其中，花蓮縣及台東縣、屏東縣山區「紫爆」，有局部大豪雨或超大豪雨。

根據最新資料顯示，杜蘇芮颱風中心目前在澎湖南南西方海面，向北北西移動，其暴風圈正籠罩臺灣苗栗以南、南投、花蓮、臺東陸地及澎湖、金門地區，並構成威脅，各地風雨持續中。

氣象局表示，今日桃園以北、東北部、東南部、南部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，尤其基隆北海岸及高屏沿海易有10至11級強陣風，桃園以北地區及台北盆地亦有較強陣風。

警戒區域及事項

陸上：苗栗、臺中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上：臺灣東南部海面、臺灣海峽、巴士海峽、東沙島海面、臺灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今日日金門及澎湖有12至14級強陣風，基隆北海岸、彰化以南、宜蘭沿海空曠地區也有8至10級強陣風。

氣象局提醒，今天清晨花蓮縣地區及台東縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣地區、恆春半島及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；台中市、南投縣山區及屏東縣地區有局部大雨或豪雨，台南、高雄、宜蘭地區及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局也在凌晨0點發布陸上強風特報提醒，今天金門及澎湖易有12到14級強陣風，基隆北海岸、彰化以南、宜蘭沿海空曠地區有9到10級強陣風，桃園以北及台東沿海空曠地區也有較強陣風，請特別注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，杜蘇芮逐漸加速移動，嘉義以南地區從午夜至明早陸續轉南風，「毫無山脈保護下，南部風雨預計會很有感，而且剛好強碰通勤時間，提醒大家注意安全」。