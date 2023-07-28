中國陝西一對情侶日前相約登山，當2人攻頂後，女子卻不顧男友建議，試圖在懸崖邊拍攝美照。沒想到下一秒，女子竟意外墜落60公尺懸崖，最終歷經消防員10小時的救援後，成功保住一命。

根據陸媒綜合報導，中國陝西漢中一對情侶，日前前往當地一處景區登山，當2人攻頂後，女子卻在危險的懸崖邊，尋找拍照的位置。未料下一秒，女子竟直接墜落60公尺懸崖受困。

而消防員接獲報案後立即抵達現場，不過由於景區山體斜度接近70度、灌木叢茂盛，增加搜救難度。經過無人機進行1個多小時的搜尋後，才成功找到女子受困的位置。

之後消防員使用擔架抬起受困女子，再耗時2小時，才將女子救援至懸崖的平台上。經過醫護人員初步檢查後，發現女子髖關節受傷，纜車空間有限，無法下山，最終消防員動用人力將女子救下山，送往醫院救治。

女子送醫後，並無生命危險，目前仍持進行治療，狀況穩定。事後陝西消防隊也呼籲民眾，進山遊玩爬山不要挑戰難度過高的攀爬路徑、不要為了拍照棄自身安全於不顧，否則後果不堪設想。

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