一名身材削瘦的50多歲患者，由於肚子莫名跳動，按壓還能感到脈搏，猶如「心臟掉到肚子」，去急診掛號發現是腹部主動脈瘤，結果這個已達8、9公分的動脈瘤竟無預警破掉，導致男子發出一聲慘叫，頓時沒了血壓，後被推到開刀房緊急輸血仍回天乏術。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在節目《健康2.0》指出，動脈瘤在體內隨時可能出現，若主動脈有超過3公分以上的擴大，通常定義就叫「動脈瘤」；5公分以上可能就需手術介入。他指出，動脈瘤的生成因素，包括年齡漸長、三高等身體因素，外加抽菸、喝酒、作息不正常等習慣，都可導致血管彈性變差，至於主動脈瘤的致死原因，除了破裂，還有生成過程的剝離，後者也會影響很多器官的血液灌流量。

柳朋馳表示，主動脈瘤會造成肚子急速疼痛，甚至休克，大多被送到急診也無濟於事，致死率達5成以上。他也提醒，部分高齡且有三高的族群，應多留意是否已有主動脈瘤的問題。

對此，外科醫師江坤俊提到，過往在急診室遇到一名50多歲病患，雖然未有任何不適，但被家人發現肚子莫名跳動，猶如「心臟掉到肚子」，按壓還能感到脈搏，後經電腦斷層檢查，竟是一顆大到約8、9公分的主動脈瘤。同時，病患的血壓更是飆升不下，就在醫師紛紛為此奔走，想找心臟外科醫師求助，突然聽到病患一聲慘叫，當場測量不到血壓，將他推到開刀房緊急輸血仍宣告不治。

（圖／翻攝自YouTube／健康2.0）

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