一名只買一張無座位車票的孕婦，日前在火車車廂內帶3名孩子霸佔6個座位，自稱「小孩子還小，躺的比較舒服」，還對上前提醒的乘客直言「年輕人站一下又沒什麼關係」，並稱是在場乘客的緣故，自己才沒買到車票，此話一出頓時引起眾人不滿，也讓目擊事發經過的女網友，事後不禁為受影響乘客打抱不平，「我買票憑什麼要給妳？」

原PO在Dcard表示，當天搭台北到高雄的火車，看到座位所在的車廂，有數名乘客在吵架，發現是一名孕婦帶著3名孩子，只買一張無座位車票，卻一連霸佔6個座位不離開，還對上前提醒的乘客表示「沒愛心跟同情心，跟孕婦計較什麼」、「年輕人站一下又沒什麼關係，孕婦很累」。

同時，孕婦除了不斷情緒勒索，還說自己的孩子還小「躺的比較舒服」。至於原PO被引爆怒火的關鍵在於，孕婦接連痛批，都是在場乘客的緣故，因此買不到車票，此時一名女子見狀也站出來怒回，「憑什麼我們買票不能坐，是妳（孕婦）的問題，要大家買單？」

原PO表示，大約10分鐘之後，另一名女子說要叫列車長，結果孕婦居然暴走，又哭又鬧還打電話給丈夫說自己被欺負，但遭眾人無視。同時，孕婦還在打算離開之際，丟下一句「如果我站在車門口出事，所有人都要負責」，到站不忘在月台怒斥原PO和車廂內的其他乘客「都是沒愛心的混X」。

對此，原PO不禁為受影響乘客打抱不平，「明明就是孕婦自己問題，我買票憑什麼要給妳？」她也認為，台鐵應要降低類似事件發生的機會，「遇上真的很煩，旅遊的心情也大受影響。」

原PO貼文。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「她已經違規乘車了，即使她小孩符合台鐵免費兒童票規定也不能佔座位，要佔座位就要買票，這種人跟她吵沒有用，下次直接找列車長」、「最壞的身教，希望她孩子不要學」、「可以理解孕婦的辛苦，但不要情勒有座位票的人應該讓位」。

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