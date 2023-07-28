林嘉欣IG宣布離婚。（圖取自林嘉欣IG）

演藝圈又傳震撼彈！現年44歲的「金馬影后」林嘉欣2010年與導演袁劍偉結婚，兩人結婚12年。她今（28日）在instagram發文表示：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。」

林嘉欣今日在IG發文指出：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。」

林嘉欣離婚似乎有跡可尋，日前她在個人IG上發限時動態，留言：「早餐的殘留，在這裡沒有阿姨幫忙打點覺得很好，在這裡有的是時間，OO可以看到你打掃，洗衣服，買菜煮飯，弄lunchbox，車出車入，所有平凡生活裏的瑣碎有趣的事情。感恩。」貼文還附上一張早餐照片。

林嘉欣是台港混血，出生於加拿大，她早先曾出演張學友的MV，出道時曾在台灣發行個人專輯。2015年林嘉欣憑藉電影《百日告別》榮獲金馬獎最佳女主角，成為拿下金馬獎最佳女主角、最佳女配角、最佳新演員獎，是金馬獎大三元的第一人，2010年林嘉欣與導演袁劍偉於加拿大結婚。

香港媒體指出，傳林嘉欣與導演袁劍偉已分居，林嘉欣已到加拿大生活，因此該限時動態亦惹起揣測。不過，林嘉欣的聲明中未有提及，未能證實她是否已離港。