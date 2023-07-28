漢光實兵演習模擬台北車站遭敵軍挾持，還被投置爆裂物，憲兵、警察合作壓制恐怖分子。媒體人康仁俊表示，憲兵特勤隊過去被認為是總統的鐵衛部隊，他們並不希望只被當成總統貼身的鐵衛部隊。

康仁俊26日在《57爆新聞》節目中表示，過去只看到漢光的電腦兵推，看不到實兵驗證，即使以前做實兵驗證，大概都在中南部，很少看到，居然一大堆荷槍實彈的人直接衝進台北車站，而這一些穿軍服的人，居然是憲兵特勤隊的菁英分子。憲兵特勤隊過去被認為是總統的鐵衛部隊，他們並不希望只被當成總統貼身的鐵衛部隊。

康仁俊指出，比較特别的是，當他們進入憲兵特勤隊，除了一般基本訓練，兩年的時間，最少會進行綜合山訓、跳傘、潛水、水上救生以及各項射擊，還有武術戰術的訓練。也就是說，這不是單一在陸地上面作戰的單位，基本上要符合三棲作戰的條件。

另外，康仁俊指出，漢光到實兵驗證，之前其實會有複雜的一個階段，比如電腦兵推。而電腦兵推之前，想定演習到底是怎麼設置的，都關乎整個演習的成敗，還有未來要到實兵驗證時，到底能不能真正的實施。

康仁俊更點出，台灣整體可劃分成為五個作戰區，每一個作戰區都有各自要負責的地方。以第三作戰區來講，就被認為是重中之重，其中台北目前還是政經的指揮中心，如果敵方要進行斬首行動或要攻克台灣時，北部這一塊一定是重中之重。