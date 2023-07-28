屏東縣政府稍早宣布，因屏東各地仍有風勢，對上班課民眾安全造成影響，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，宣布28日全天停止上班上課。

杜蘇芮颱風發威 台南清晨發布28日停止上班上課
杜蘇芮颱風侵襲　高雄清晨緊急宣布全市停班停課
嘉義縣緊急宣布 28日停止上班、上課
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