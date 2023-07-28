嘉義縣政府緊急宣布，嘉義縣因颱風路徑修正，依據測站觀測嘉義縣出現10 級以上風勢，對上班課民眾安全造成影響，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，宣布今（28）日全天停止上班、上課。

嘉義市緊急宣布 今28日停止上班、上課
杜蘇芮颱風侵襲　高雄清晨緊急宣布全市停班停課
放假夢落空 嘉義縣明28日照常上班、上課
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