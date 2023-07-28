BDI指數這回大反彈，主要由載運鐵礦砂、煤炭為主的海岬型船所帶動，海岬型運費指數BCI在26日大漲21.77％至1,734點，達4個月以來最高點，平均日租金暴增2,573美元至14,379 美元。激勵散裝航運族群27日齊漲，海岬型船為主力的中航亮燈漲停，裕民也上漲4.72％，新興、四維航、台航、慧洋-KY等上漲2％至3％。

27日BCI續漲3.86％至1,801點，平均日租金上漲558美元至14,937美元，總計平均日租金兩天大漲3,131美元至14,937美元，換算等於平均日租金兩天大漲新台幣近10萬元。

中航、裕民表示，BCI指數大漲，主要反應中國政府明確表示需要調整優化房地產政策，激勵市場信心增加。中國進口鐵礦砂占比高達7成，主要用於房地產業，鐵礦砂從南美運輸至中國，加上煤炭從哥倫比亞運往歐洲，俄羅斯與澳洲煤炭輸往中國，是目前海岬型漲勢的三大主力。

其中，中國市場又是重中之重，中共中央政治局24日召開會議指出，要適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。中國除了表態救房市，業界稱，若後續端出政策牛肉，擬定刺激房地產政策或措施，8、9月散裝航運市場可望漸入佳境。

業界表示，中國經濟復甦力道不如預期，俄烏戰爭、歐美通膨與升息、政治地緣關係緊繃等因素干擾，都打亂散裝航運的運輸需求與路線，紛紛尋找替代來源，增加散裝船運力需求的不確定性；但仍看好大陸、美國等擴大基礎建設、房地產市場，刺激經濟成長，推升散裝原物料貿易需求，帶動指數與運價走揚。