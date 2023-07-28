嘉義市緊急宣布 今28日停止上班、上課 07:252023/07/28 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市政府緊急宣布，今（28）日全天停止上班、上課。（取自黃敏惠臉書∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼嘉義縣後，嘉義市政府也緊急宣布，因颱風路徑修正，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，今（28）日全天停止上班、上課。 嘉義縣緊急宣布 28日停止上班、上課 杜蘇芮颱風侵襲 高雄清晨緊急宣布全市停班停課 風雨漸增 屏縣府宣布28日全天停止上班上課 #上課 #嘉義市 #緊急 #上班 #停止 也許您會感興趣 推薦閱讀 放假夢落空 嘉義縣明28日照常上班、上課 20:172023/07/27 生活 杜蘇芮颱風發威 台南清晨發布28日停止上班上課 06:422023/07/28 生活 週末休3天夢碎！北北基桃28日正常上班上課 20:112023/07/27 生活 未列入颱風警戒區 新北市明天照常上班課 20:132023/07/27 生活 台南清晨急發布28日停止上班上課 傳出零星災情 06:592023/07/28 生活 嘉義市明年起擴編104名消防員 超勤津貼可領滿 18:172023/07/27 社會 杜蘇芮挾帶風雨 台東這2村1校28日停班課 21:392023/07/27 生活 杜蘇芮襲台但未達標準 新竹市明照常上班上課 20:162023/07/27 生活 高雄Uber Eats、foodpanda停止外送 網友反應兩極化 11:032023/07/27 生活 江宏傑籲福原愛履行日本法院判決 日網友一面倒力挺 18:112023/07/27 娛樂 台南上午無風無雨放颱風假？黃偉哲曝心聲 10:062023/07/27 生活 高雄入夜風雨漸大！陳其邁喊話雇主：不要苛扣員工薪水 20:362023/07/27 生活 不斷更新》嘉義以南全放假 雲林、花蓮7鄉也跟進10縣巿停班課一覽 06:112023/07/28 生活 颱風假成無薪假？ 勞動部：宜不扣發 11:212023/07/27 生活 高雄男放颱風假！科技大廠幹部「不同意」還開嗆：公司要你幹嘛？ 17:032023/07/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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