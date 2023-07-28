繼嘉義縣後，嘉義市政府也緊急宣布，因颱風路徑修正，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，今（28）日全天停止上班、上課。

嘉義縣緊急宣布 28日停止上班、上課
杜蘇芮颱風侵襲　高雄清晨緊急宣布全市停班停課
風雨漸增 屏縣府宣布28日全天停止上班上課
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