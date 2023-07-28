23歲男子李佳修去年酒駕競速狂飆撞死24歲王姓單親父親，台北地方法院由國民法官參審，李稱抄經文迴向給死者求輕判，但死者母親表示無法原諒，請求從重判刑，合議庭定28日下午1點30分宣判，這是台灣首件由國民參審的酒駕致死案，判刑輕重受全國關注。

依《刑法》規定，酒駕因而致人於死者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；本件李主張自首求減刑，且希望早日出獄工作賠償死者家屬，他的律師請求判刑5到6年，但檢察官認為李不符合自首要件，且犯罪重大，請求量處7年6月至9年刑期。

李男去年11月13日晚間和友人在北市夜店飲酒狂歡，之後到酒店續攤，翌日凌晨4時結束後，喝得爛醉的李男酒駕行經行政院前的忠孝東路地下道時，追撞前車駕駛王男致死，員警到場李男竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，員警朝李男大腿連開2槍制伏。

本案起訴後，成為台北地院首件國民法官參審案件，但李男與辯護人主張，已認罪且沒有重大量刑爭議，沒必要讓國民法官來審，聲請不讓國民法官審理，要改為職業法官審理，北院開庭調查後認為聲請不符合法律要件，裁定駁回，仍由國民法官參審。

北院開庭時，李男說對死者和家屬感到很抱歉，他因遭收押無法去靈堂上香，他有寫悔過書，也抄寫了30遍經文，希望迴向給王男，希望早日出獄、工作賠償給家屬；但死者母親駁斥，沒有看到李男悔過的誠意，犯後態度不佳，希望法官從重量刑。

檢察官表示，服刑一半即可申請假釋，李酒駕超速肇事後不叫救護車，只忙於和警方衝突、也否認開車，導致王男與包括2歲女兒在內的家人天人永隔憾事，建請從重量刑，判刑7年6月至9年。合議庭27日評議後，28日宣判。

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