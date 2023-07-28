前列腺癌是2021年國人十大癌症死因第五名，更是男性最常見的癌症之一，治療後腫瘤細胞常會產生抗藥性，進而惡化復發，復發後五年內的存活率低於三成。技術處針對臨床上這個棘手問題，以新一代明星療法-蛋白質降解技術（PROTAC），鎖定AR-V7攻克這個難題，開發「前列腺癌蛋白質降解新療法」，解決抗藥性問題，目前已進行動物實驗，正有多家生技廠商密切洽談中，預計明年完成技術移轉，最快6年內上市，早日嘉惠眾多患者。

目前風行全球的植物肉，預估在2025年市場將成長至279億美元，而臺灣植物肉產品有近八成外銷，早已融入國際產業鏈。有別於市面上植物肉產品多是以素肉胚經過拆絲、乳化、重組製造而成，組織與口感仍與真肉相差許多，經濟部科技專案開發出全球首創的「新穎肌理化植物肉技術」，其具有三大特色，第一，更像「真的肉」、第二，無須二次加工更健康，食品廠取得植物肉塊後，僅需簡單加工調味即可上市、第三，營養更完整，使用大豆蛋白、小麥蛋白，具有完整的人體必需胺基酸、蛋白質含量也更高。

經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部為推動生醫產業發展，四年投入百億進行前瞻技術研發，包括核酸藥物、細胞治療、數位醫療、委託開發暨製造服務(CDMO)等四大領域，希望透過科技專案打造臺灣成為「創新生物製造基地」，從藥物原料、製造、設備，甚至是居家健康取向的替代食材，均能完整布局。