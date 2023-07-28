國民黨2024總統參選人侯友宜在723全代會上，與高雄市前市長韓國瑜同框後，民調出現回暖的跡象，且有部分韓粉陸續表態歸隊，外界亦傳出請韓出任不分區第一名、副總統參選人等聲音。對此，前立委孫大千披露韓國瑜的想法以及在這次選戰中的使命。

孫大千27日在中天節目《盧秀芳辣晚報》指出，韓國瑜從來沒有打算在這一次要成為總統候選人，甚至連副總統候選人、立法院長、不分區第一名，這些都沒有在考慮之內。「他的考慮只有一個，就是下架民進黨，協助國民黨重返執政」。

另外關於「侯韓配」的聲音，孫大千也表示，很感謝政壇好朋友們大家提出各式各樣的建議，自己相信這些人不只是為了韓國瑜，也是為了國民黨、為了政黨輪替。

孫大千透露，事實上韓國瑜從來沒有主動拜託、規劃、請求這些職務，對韓來說，這次選戰就是當一個啦啦隊輔選，不管是幫助總統、還是立委參選人，「這是韓國瑜身為國民黨員的使命。」